Δηλητηρίαση ενοίκων ξενοδοχείου στη Φλώρινα: Ψάχνουν τα αίτια διαρροής αερίου

Σοκ και αναπάντητα ερωτήματα έχει προκαλέσει το σοβαρό περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης από διαρροή Μονοξειδίου του Άνθρακα σε ξενοδοχείο στη Φλώρινα.

Μετά από μία δραματική επιχείρηση Εκκένωσης, 14 ένοικοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο, σε λιπόθυμη και ημιλιπόθυμη κατάσταση, μετά από τη διαρροή αερίου.

«Μάχη για τη ζωή» δίνει 48χρονος

Ένας άνδρας 48 ετών, νοσηλεύεται, διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης, με οίδημα στον εγκέφαλο και τους πνεύμονες.

Η κατάσταση του, χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η Επιχείρηση σφραγίστηκε, ενώ ο Ιδιοκτήτης συνελήφθη.

Οι επισκέπτες αποχώρησαν από το ξενοδοχείο στο Λιμνοχώρι της Φλώρινας, συνοδεία αστυνομικών.



Οι πυροσβέστες στην προσπάθεια τους να απεγκλωβίσουν τον 48χρονο από αυτό το δωμάτιο, έσπασαν το παράθυρο καθώς ο ίδιος βρισκόταν σε λιπόθυμη κατάσταση.

Ο 48χρονος βρισκόταν στο ξενοδοχείο με τη γυναίκα του για το τριήμερο.

Μαρτυρίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων επισκεπτών, η αδιαθεσία ξεκίνησε όταν ενεργοποιήθηκε λόγω χαμηλής θερμοκρασίας η εσωτερική θέρμανση.

Οι ένοικοι ένιωσαν ότι κάτι δεν πάει καλά και ενημέρωσαν τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου.

Όπως διαπιστώθηκε, η δηλητηρίαση προκλήθηκε από διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα.

«Σε εμάς ήρθαν 9 άτομα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, είχαν απώλεια συνείδησης, τάση για έμετο και κακουχία. Έγιναν όλες οι εξετάσεις, χορηγήθηκε οξυγόνο. Πριν από μια ώρα περίπου πήραν όλοι εξιτήριο», αναφέρει ο Διοικητής του Νοσοκομείου Φλώρινας Γιώργος Μάντσος.

«Αισθανθήκαμε κάτι, είπε η μια κοπέλα, η παθούσα. Αλλά ήταν καλά», περιγράφει κάτοικος.

«Την Παρασκευή που ήρθα να πιω καφέ το απόγευμα το μαγαζί μύριζε. Αέριο. Και λέω μυρίζει και μου λένε έτσι κι έτσι. Βάλαμε το αέριο μου λένε, τίποτε άλλο», προσθέτει, άλλος.

Στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαϊδας και αστυνομικοί από τη Φλώρινα, προχώρησαν σε αυτοψία στους χώρους του ξενοδοχείου, οι οποίοι σφραγίστηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Είχε ανακαινισθεί πρόσφατα ο χώρος

Το ξενοδοχείο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα και ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 13 Σεπτεμβρίου.

Η κάμερα του ΣΚΑΪ, αποτυπώνει τμήμα από καμινάδα υγραερίου να καταλήγει, δίπλα από τον εξαερισμό των δωματίων.

«Είναι όλες οι εγκαταστάσεις καινούργιες, πιστεύω ότι είναι ολέθριο λάθος του κατασκευαστή. Αν δείτε εκεί έχει περσίδες. Μάλλον φύσηξε ο αέρας και τα καυσαέρια μπήκαν στο υπόγειο και τα δωμάτια. Θα πρέπει να γίνει πραγματογνωμοσύνη», συνοψίζει ο Δήμαρχος Αμυνταίου Ιωάννης Λιάσης.

Ο 53χρονος ιδιοκτήτης, συνελήφθη με κατηγορίες για επικίνδυνη βλάβη και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Οι υπόλοιποι 13 επισκέπτες που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης, αφού νοσηλεύτηκαν προληπτικά στα νοσοκομεία της περιοχής, έλαβαν εξιτήριο.



