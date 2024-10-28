Ανακοίνωση σχετικά με το σοβαρό περιστατικό δηλητηρίασης σε ξενοδοχείο στο Λιμνοχώρι Αμυνταίου, στη Φλώρινα, εξέδωσε το υπουργείο Τουρισμού, στην οποία αναφέρει ότι το κατάλυμα είχε ελεγχθεί εγκαίρως από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας η οποία επέβαλε πρόστιμα για αναληθή-ανακριβή στοιχεία και για παράνομη λειτουργία.

Παράλληλα «είχε κοινοποιήσει αυτές τις αποφάσεις σε όλες τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της επιχείρησης με τα νόμιμα πρότυπα».

Το Υπουργείο Τουρισμού υπογραμμίζει ότι «θα ακολουθήσουν όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιβολή τυχόν περαιτέρω διοικητικών κυρώσεων» επισημαίνοντας ότι απόλυτη προτεραιότητά του είναι η ασφάλεια και η υγεία των επισκεπτών

Ειδικότερα το Υπουργείο Τουρισμού αναφέρει:

«Στις 18.10.2024 επιβλήθηκαν από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) Δυτικής Μακεδονίας 2 πρόστιμα ύψους άνω των 10.000 ευρώ (2.024 +8.192), ενημερώνοντας όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

α) πρόστιμο για αναληθή-ανακριβή στοιχεία κατά την υποβολή της γνωστοποίησης του τουριστικού καταλύματος

β) πρόστιμο για μη υποβολή γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (παράνομη λειτουργία του καταστήματος)

Η ΠΥΤ είχε κοινοποιήσει αυτές τις αποφάσεις σε όλες τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της επιχείρησης με τα νόμιμα πρότυπα.

Τα ξημερώματα της 27ης 10.2024 στο τουριστικό κατάλυμα του Λιμνοχωρίου Φλώρινας διαπιστώθηκε σύμφωνα με την διενέργεια προανάκρισης του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου, τραυματισμός ενοίκων με συμπτώματα δύσπνοιας, ναυτίας και ζαλάδες από εισπνοή τοξικού αερίου εντός του τουριστικού καταλύματος.

Στις 27.10.2024 η Προϊσταμένη της ΠΥΤ Δυτικής Μακεδονίας εξέδωσε απόφαση διακοπής της λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, ενημερώνοντας όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Το Υπουργείο Τουρισμού υπογραμμίζει ότι θα ακολουθήσουν όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιβολή τυχόν περαιτέρω διοικητικών κυρώσεων.

Επισημαίνει την απόλυτη προτεραιότητά του για την ασφάλεια και υγεία των επισκεπτών συνεχίζοντας τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

