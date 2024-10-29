Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής, 25 Οκτωβρίου 2024, από το Τμήμα Κοκαΐνης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Επιχειρήσεων, της Ε.Κ.Α.Μ. και αστυνομικού σκύλου, συνελήφθησαν συνολικά -9- άτομα, -8- εκ των οποίων μέλη της οργάνωσης.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα -4- μέλη, -3- εκ των οποίων τυγχάνουν έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης της χώρας για όμοια αδικήματα.

Οι ρόλοι και ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Για την πιστοποίηση της εγκληματικής τους δράσης προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling).

Στο πλαίσιο αυτό, διακριβώθηκε ο ρόλος των βασικών μελών της οργάνωσης ως εξής:

47χρονος, αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένος με την ανεύρεση ναρκωτικών, την προμήθεια των έτερων μελών με τις ποσότητες για την περαιτέρω διακίνησή τους, καθώς και το συντονισμό των πωλήσεων,

58χρονος, έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης, είχε ρόλο υπαρχηγού, μέχρι τη σύλληψή του,

38χρονη, υποβοηθούσε τον υπαρχηγό, ενώ, όταν αυτός συνελήφθη, ανέλαβε τα καθήκοντά του καθώς και τη στρατολόγηση νέων μελών, ενώ

τα έτερα μέλη ήταν επιφορτισμένα με την αποθήκευση και την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών, σε περιοχές της Αττικής.

Παράλληλα, προέκυψε ότι πρόκειται για εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση, ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της, ενώ, ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, χρησιμοποιούσαν πολλούς χώρους απόκρυψης σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης κατά τις μετακινήσεις τους, χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις και επικοινωνούσαν μέσω τηλεφωνικών συνδέσεων «αχυρανθρώπων», για την αποφυγή του εντοπισμού τους.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από τις σωματικές έρευνες καθώς και από τις έρευνες σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-12- κιλά και -66- γραμμ. ηρωίνης,

-32,5- γραμμ. κάνναβης,

-360- φαρμακευτικά δισκία,

-38.295- ευρώ,

-4- οχήματα,

όχημα ταξί,

μοτοσυκλέτα,

πτυσσόμενη ράβδος,

συσκευή taser,

-7- ζυγαριές ακριβείας και

-14- κινητά

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν πιστοποιηθεί περισσότερες από -150- περιπτώσεις αγοραπωλησιών ναρκωτικών, τα οποία διακινούνταν προς 16-20 ευρώ ανά γραμμάριο, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται άνω των -350.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεμψε σε Ανακριτή.

