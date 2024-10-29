Λογαριασμός
Ηλικιωμένος κατέθεσε μήνυση κατά γνωστού σκηνοθέτη για ξυλοδαρμό

Ο 72χρονος κατήγγειλε πως ξυλοκοπήθηκε όταν έκανε παρατήρηση στον σκηνοθέτη, επειδή οδηγούσε παράνομα σε πεζόδρομο, στα Γλυκά Νερά

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός 

Μήνυση κατά γνωστού σκηνοθέτη κατέθεσε 72χρονος στο ΑΤ Παιανίας,  ο οποίος κατήγγειλε πως ξυλοκοπήθηκε όταν έκανε παρατήρηση στον σκηνοθέτη, επειδή οδηγούσε παράνομα σε πεζόδρομο.

Συγκεκριμένα στην οδό Καραολή Δημητρίου στα Γλυκά Νερά σύμφωνα με τον ηλικιωμένο ο σκηνοθέτης τον έβγαλε από το αυτοκίνητο του και τον πέταξε πάνω σε μια μάντρα οικίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

 Ο ηλικιωμένος μετέβη στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου οι γιατροί γνωμάτευσαν κάκωση αριστερού ώμου. Επίσης, ο ηλικιωμένος σύμφωνα με την κατάθεση του φέρει μώλωπες στο δεξί χέρι και στο πόδι του.

Σήμερα ο ηλικιωμένος αναμένεται να περάσει την πόρτα του ιατροδικαστή. 

Ο σκηνοθέτης αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφώρου χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.
 

