Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Μήνυση κατά γνωστού σκηνοθέτη κατέθεσε 72χρονος στο ΑΤ Παιανίας, ο οποίος κατήγγειλε πως ξυλοκοπήθηκε όταν έκανε παρατήρηση στον σκηνοθέτη, επειδή οδηγούσε παράνομα σε πεζόδρομο.

Συγκεκριμένα στην οδό Καραολή Δημητρίου στα Γλυκά Νερά σύμφωνα με τον ηλικιωμένο ο σκηνοθέτης τον έβγαλε από το αυτοκίνητο του και τον πέταξε πάνω σε μια μάντρα οικίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο ηλικιωμένος μετέβη στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου οι γιατροί γνωμάτευσαν κάκωση αριστερού ώμου. Επίσης, ο ηλικιωμένος σύμφωνα με την κατάθεση του φέρει μώλωπες στο δεξί χέρι και στο πόδι του.

Σήμερα ο ηλικιωμένος αναμένεται να περάσει την πόρτα του ιατροδικαστή.

Ο σκηνοθέτης αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφώρου χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.