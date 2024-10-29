Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Μήνυση κατά γνωστού σκηνοθέτη κατέθεσε 72χρονος στο ΑΤ Παιανίας, ο οποίος κατήγγειλε πως ξυλοκοπήθηκε όταν έκανε παρατήρηση στον σκηνοθέτη, επειδή οδηγούσε παράνομα σε πεζόδρομο.
Συγκεκριμένα στην οδό Καραολή Δημητρίου στα Γλυκά Νερά σύμφωνα με τον ηλικιωμένο ο σκηνοθέτης τον έβγαλε από το αυτοκίνητο του και τον πέταξε πάνω σε μια μάντρα οικίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.
Ο ηλικιωμένος μετέβη στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου οι γιατροί γνωμάτευσαν κάκωση αριστερού ώμου. Επίσης, ο ηλικιωμένος σύμφωνα με την κατάθεση του φέρει μώλωπες στο δεξί χέρι και στο πόδι του.
Σήμερα ο ηλικιωμένος αναμένεται να περάσει την πόρτα του ιατροδικαστή.
Ο σκηνοθέτης αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφώρου χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.
- Κραυγή αγωνίας από τους πλημμυροπαθείς του Κεραμιδίου Τρικάλων μετά τον Ντάνιελ - «Μετακομίζουμε για να επιβιώσουμε»
- Χειροπέδες σε 9 άτομα για διακίνηση ηρωίνης στην Αττική: Ο αρχηγός, οι φυλακισμένοι και ο τζίρος των 350.000 ευρώ
- Σαντορίνη: Παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με ακατέργαστη κάνναβη - Χειροπέδες σε 20χρονο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.