Κραυγή αγωνίας από τους πλημμυροπαθείς του Κεραμιδίου Τρικάλων που «χτυπήθηκαν» αλύπητα από το καταστροφικό φαινόμενο Ντάνιελ.

Συγκεκριμένα οι κάτοικοι του Κεραμιδίου ζητούν την άμεση μετεγκατάστασή τους σε ασφαλή περιοχή στη Φαρκαδόνα.

Στο αίτημά τους, επισημαίνουν ότι το χωριό τους, έχοντας υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και κοινωνικό ιστό, δεν μπορεί πλέον να τους προσφέρει ασφάλεια και ποιότητα ζωής, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη σχεδιασμού μακροπρόθεσμων μέτρων από την πολιτεία για την προστασία της περιοχής από επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα.

Τι αναφέρουν οι κάτοικοι σε ανακοίνωσή τους

Σύμφωνα με το trikalanews.gr, οι κάτοικοι της λαβωμένης περιοχής αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους:

“Δημοσίευση κατοίκων του Κεραμιδίου Τρικάλων που επιθυμούν τη μετεγκατάσταση του χωριού στη Φαρκαδόνα μετά την πλημμύρα που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel Δεν χρειάζονται και πολλά επιχειρήματα για να πειστεί κάποιος ότι το πολύπαθο Κεραμίδι Τρικάλων βίωσε με τον χειρότερο τρόπο τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel. Το Κεραμίδι που βρίσκεται παραπλεύρως της κοίτης του Πηνειού, εδώ που ενώνεται ο Πηνειός με τον Ενιππέα, δέχθηκε τεράστιες ποσότητες νερού και φερτών υλικών.

Η πλημμύρα εκτός από τα σπίτια, τις καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, προκάλεσε ζημιές σε υποδομές, στο δίκτυο άρδευσης και στο αντλιοστάσιο που προστάτευε το χωριό από πλημμυρικά φαινόμενα. Έναν χρόνο μετά, βλέπουμε να έχουν γίνει κάποιες επισκευές στις υποδομές περιφερειακά του Κεραμιδίου, χωρίς να έχει γίνει από την πολιτεία κανένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για την ευρύτερη περιοχή που θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την τρωτότητα και επαναληψιμότητα των πλημμυρικών φαινομένων στον Θεσσαλικό κάμπο.

Σταθμίζοντας παράγοντες όπως οι παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν ότι στο Κεραμίδι δεν υπάρχει πια ο κοινωνικός ιστός και η κοινωνική δομή που υπήρχε πριν την πλημμύρα, θεωρούμε ως επιτακτική ανάγκη το χωριό να μεταγκατασταθεί υπό προϋποθέσεις σε ασφαλές σημείο στη Φαρκαδόνα, έξω από την πλημμυρική ζώνη, ακολουθώντας το παράδειγμα της γειτονικής Μεταμόρφωσης, η μετεγκατάσταση της οποίας έχει ήδη δρομολογηθεί.

Ποιες ενέργειες έχουν δρομολογηθεί

Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε κάνει τις παρακάτω ενέργειες ζητώντας τη συνδρομή σ’ αυτήν την προσπάθεια τόσο των τοπικών αρχών όσο και της κεντρικής κυβέρνησης:

- Ηλεκτρονική επιστολή με το αίτημά μας στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (Αριθμ. Πρωτοκόλλου 323705, 22/7/2024)

- Ηλεκτρονική επιστολή στον κύριο Δήμαρχο της Φαρκαδόνας (Αριθ. Πρωτοκόλλου 8607, 22/7/2024), με το οποίο γνωστοποιούμε την πρόθεσή μας και ζητάμε τη συνδρομή του κάνοντας τις ανάλογες ενέργειες

- Ηλεκτρονική επιστολή στον κύριο Τριαντόπουλο, Αρμόδιο για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, στον κύριο Κοντογεώργη, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και στον κύριο Μπακογιάννη, Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο ΥΠ.ΕΝ., με τον οποίο είχαμε μια πολύ χρήσιμη συνάντηση στις 17 Σεπτεμβρίου.

- Ηλεκτρονική επιστολή στους Βουλευτές και Βουλεύτριες του Ν. Τρικάλων ζητώντας τους να στηρίξουν το αίτημά μας και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά

- Ηλεκτρονική επιστολή στον κ Νικόλαο Ταχιάο Υφυπουργό Υποδομών στις 24/07/2024

- Ηλεκτρονική επιστολή στην Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας κυρία Χρύσα Ντιντή στις 22/08/2024

- Ηλεκτρονική επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ Κυριάκο Μητσοτάκη στις 02/09/2024

- Ηλεκτρονική επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ Δημήτρη Κουρέτα στις 23/09/2024″.

