Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Προγράμματα αναμορφωτικού χαρακτήρα στους ανήλικους με παραβατική συμπεριφορά

«Για όσους γονείς παραμελούν τα παιδιά τους και αυτά προβαίνουν σε εγκληματικές πράξεις, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταλήξουν στη φυλακή», ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΙ, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης εγκληματικότητας των ανηλίκων.

«Η ιστορία της οπλοφορίας στην Ελλάδα με διάφορες δικαιολογίες, παύει πλέον να υπάρχει», ανέφερε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι πάμε σε πλήρη αφοπλισμό των πάντων.

Διευκρίνισε ότι οποιοδήποτε αιχμηρό όργανο είναι όπλο και θα διώκεσαι πλέον για οπλοφορία, ενώ η κατοχή πυροβόλων όπλων και πιστολιών θα θεωρείται κακούργημα.

Παράλληλα ανέφερε ότι η ποινή που θα επιβάλλεται για το ότι έχεις ένα όπλο δεν θα μπορεί να συγχωνευτεί με κάποια άλλη.

