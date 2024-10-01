Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγγέλθηκε, αυτή τη φορά στη Χαλκιδική, όπου ένας 12χρονος φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από 13χρονο συμμαθητή του κι ένα ακόμα άτομο.

Το καταγγελλόμενο περιστατικό έγινε, χθες το πρωί, έξω από σχολείο σε περιοχή του δήμου Κασσάνδρας, με τον 12χρονο να απευθύνεται για την παροχή των πρώτων βοηθειών σε Κέντρο Υγείας.

Από την Αστυνομία συνελήφθησαν ο 13χρονος και οι γονείς του, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον συνεργό του ανήλικου, η ταυτότητα του οποίου παραμένει, μέχρι στιγμής, άγνωστη.

