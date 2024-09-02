Εντός του φθινοπώρου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, όπως τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στην εκπομπή «Live you» στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς σχετικά σημείωσε ότι η ανάκριση στην υπόθεση ήταν «υποδειγματική» ενώ για το λόγο που καθυστερεί η έναρξή της δίκης εξήγησε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από την πλευρά των δικηγόρων υποβάλλονται αιτήματα προς περαιτέρω διερεύνηση. «Ο ανακριτής έχει εντολή από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όταν υποβάλλεται αίτημα να μην το αφήνει αναπάντητο», σημείωσε.

Αναφορικά με την αίθουσα στην οποία θα διεξαχθεί η δίκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι έχει βρεθεί ο χώρος παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση προβλεπόταν 120 συνήγοροι ενώ στη συνέχεια αυξήθηκαν στους 250.

Για τους εμπρησμούς

Στο αυστηρό πλαίσιο που προβλέπει φυλάκιση ακόμα και για εμπρησμούς εξ αμελείας, αναφέρθηκε επίσης ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Στο ερώτημα γιατί δεν μειώνονται οι εμπρησμοί ενώ υπάρχουν αυστηρότερα μέτρα ο υπουργός είπε ότι ο αριθμός των συλληφθέντων δείχνει την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας. «Κάποιοι έχουν ήδη προφυλακιστεί», τονίζοντας πως αν αποδειχθεί ο εμπρησμός από πρόθεση, η ποινή που προβλέπεται είναι φυλάκιση είναι άνω των 10 ετών.

«Οι προβλεπόμενες ποινές και για εξ αμελείας είναι φυλακή», είπε ενδεικτικά.

