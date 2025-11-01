Ο Σωκράτης Φάμελλος προέβη σε ανάρτηση σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, με αφορμή το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έγραψε:

«Η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης από την απόφαση για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ είναι μία απόδειξη του πανικού της, μετά τη δυναμική αντίδραση της κοινωνίας.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώσαμε τη φωνή μας με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες για να υπερασπιστούμε έναν δημόσιο φορέα που υπηρετεί τον πολίτη, ειδικά στην περιφέρεια και στα νησιά.

Αντιδράσαμε άμεσα και απαιτήσαμε να πάρει συνολικά πίσω η κυβέρνηση το κλείσιμο ΟΛΩΝ των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ και να συζητηθεί το θέμα στη Βουλή με δεσμεύσεις για την επόμενη ημέρα.

Προφανώς με όλα τα υποκαταστήματα ανοιχτά.

Τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και η κοροϊδία, δεν πείθουν κανέναν.

Καταφέραμε με τη δράση μας να μείνουν αρχικά ανοιχτά ορισμένα από τα υποκαταστήματα της περιφέρειας. Θα συνεχίσουμε πιο έντονα για να μείνουν οριστικά ανοιχτά και αυτά, αλλά και τα 204 καταστήματα.

Η κοινωνική πίεση στέκεται αντίπαλος της αδικίας και του σχεδίου εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που υλοποιεί η ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι αναξιόπιστος και αποδείχθηκε αδύναμος όταν οι πολίτες διεκδικούν το δίκιο τους. Δεν μπορεί να κρύψει ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα χρεοκόπησαν οι «γαλάζιες ακρίδες».

Οι διεκδικήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέσα και έξω από τη Βουλή για την ανατροπή της κυβερνητικής απόφασης αλλά και συνολικά για την ευημερία της κοινωνίας και μέχρι να πέσει αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

