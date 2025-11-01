Την ανάγκη της απόφασης των ΕΛΤΑ για το κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα ζητά η Μαρία Συρεγγέλα, προσθέτοντας ότι πρέπει να «να επανεξεταστεί ένα νέο βιώσιμο πλαίσιο με σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται και στους πολίτες που στηρίζονται στις υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων».

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

«Με δυσάρεστη έκπληξη πληροφορήθηκα την αναστολή λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, σε παραμεθόριες περιοχές αλλά και στη Δυτική Αθήνα - στον Άγιο Ιερόθεο, στο Χαϊδάρι, στο Καματερό.

Επιπλέον, ενημερωθήκαμε πως θα αναθέσουν σε ιδιώτη τη διανομή στο Περιστέρι, στο Ίλιον και στην Πετρούπολη.

Πώς δικαιολογείται η τόσο ξαφνική αναστολή στο 45% του συνόλου των υποκαταστημάτων -χωρίς καν να έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση- και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν ακόμα και καταστήματα με πολύ μεγάλα έσοδα για τον οργανισμό - όπως αυτό του Χαϊδαρίου;

Η απόφαση αυτή πρέπει να ανακληθεί και να επανεξεταστεί ένα νέο βιώσιμο πλαίσιο με σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται και στους πολίτες που στηρίζονται στις υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.