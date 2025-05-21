Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή του Αλμυροπόταμου στην Εύβοια

Έκαιγε σε δασική έκταση - Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 οχήματα με 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη, ελικόπτερο, υδροφόρες και εθελοντές

UPDATE: 22:11
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή του Αλμυροπόταμου στην Εύβοια.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 οχήματα με 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης Ε.Μ.Ο.Δ.Ε., 2 αεροσκάφη, ελικόπτερο και εθελοντές. Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

