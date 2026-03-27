Εύβοια: Σοκαριστική επίθεση σε αστυνομικό στα Ψαχνά

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Ένα σοκαριστικό επεισόδιο με επίθεση σε αστυνομικό σημειώθηκε στην Εύβοια, συγκεκριμένα στα Ψαχνά, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr, ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας κατηγορούμενος για σωματική βλάβη και εξύβριση, καθώς επιτέθηκε απρόκλητα σε όργανο της τάξης την ώρα που εκείνος εκτελούσε τη διατεταγμένη υπηρεσία του έξω από γνωστή καφετέρια της περιοχής.

Ολα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, όταν κλήθηκε η Αστυνομία για να επιληφθεί συμβάντος στην κεντρική πλατεία. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής των στοιχείων του περιστατικού και των εμπλεκομένων, ο 44χρονος πλησίασε ύπουλα τον αστυνομικό από πίσω και, χωρίς καμία αφορμή, τον χτύπησε με γροθιά στον αυχένα. Ταυτόχρονα, ο δράστης άρχισε να βρίζει τον αστυνομικό με σκληρές εκφράσεις.

Η επέμβαση των υπόλοιπων αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον περιορισμό και την προσαγωγή του άνδρα στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Από τον έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα, προέκυψε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσοτητας αλκοόλ, καθώς η ένδειξη έφτασε το 0.996 mg/l. Η κατάσταση του δράστη ήταν τέτοια που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια συνεννόησης κατά τη στιγμή της σύλληψης.

Ο αστυνομικός που δέχθηκε το χτύπημα μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών για τις απαραίτητες εξετάσεις. Οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε ανάγκη για νοσηλεία ή περαιτέρω φαρμακευτική αγωγή.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε είναι ήδη στα χέρια των δικαστικών αρχών της Χαλκίδας.

