Αμερικανική πρεσβεία: Συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας στον τομέα της μετανάστευσης

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συνεργάζονται για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των κοινοτήτων μας και την προστασία των συνόρων μας», αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ» η πρεσβεία των ΗΠΑ.

«Σήμερα, εμπειρογνώμονες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας ενημέρωσαν Έλληνες αξιωματούχους του υπουργείου Μετανάστευσης σχετικά με το CBP Home, μια δωρεάν εφαρμογή για κινητά που υποστηρίζει την αξιοπρεπή εθελοντική αποχώρηση», τονίζει.

«Εμπειρογνώμονες από Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράστηκαν βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου», προσθέτει.

The United States and Greece are working together to keep our communities safe and protect our borders. Today, @DHSgov experts briefed Greek @migrationgovgr officials on CBP Home, a free mobile application that supports dignified self-deportation. Experts from 🇺🇸 and 🇬🇷 shared… — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) March 27, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.