Εύβοια: Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Οι Αρχές στη νότια Εύβοια κινητοποιήθηκαν άμεσα το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, έπειτα από τον εντοπισμό μιας σορού στην παραλία Γαλάζια Λίμνη. Πολίτες που κινούνταν στην περιοχή παρατήρησαν το σώμα στην ακτογραμμή και κάλεσαν αμέσως το Λιμενικό και την Αστυνομία.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος απέκλεισαν τον χώρο για να ξεκινήσουν οι πρώτες έρευνες. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτότητα του ατόμου, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θεωρείται καθοριστική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι αρμόδιοι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, περιμένοντας τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που θα δείξουν αν ο θάνατος προήλθε από πνιγμό, παθολογικά αίτια ή άλλη αιτία.

Πηγή: skai.gr

