Παλλήνη: Σορός άνδρα σε δρόμο- Είχε τάιραπ γύρω από τον λαιμό

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας στην Παλλήνη, καθώς άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε άκρη δρόμου της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε δεματικά καλωδίων (τάιραπ) γύρω από τον λαιμό του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

