Εύβοια - Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αγάλης: 8 άτομα έχασαν τον δρόμο τους

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Νυχτερινή επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Εύβοια για τον ασφαλή εντοπισμό οκτώ ατόμων που χάθηκαν στο φαράγγι της Αγάλης. Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής, όταν η ομάδα των νέων ενημέρωσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι αδυνατούσε να βρει τον δρόμο της επιστροφής στην ορεινή περιοχή του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Οι οκτώ περιπατητές, ηλικίας από 20 έως 30 ετών, κατάφεραν να δώσουν το στίγμα τους και να διαβεβαιώσουν τους διασώστες πως δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Αυτή τη στιγμή, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην προσέγγιση του σημείου όπου βρίσκονται και στη σταδιακή μεταφορά τους σε ασφαλές περιβάλλον.

Στο σημείο επιχειρούν κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ενώ στο έργο της αναζήτησης συνδράμουν ενεργά οι εθελοντές της ομάδας ΣΕΔΔΔ.

Παράλληλα, στις έρευνες συμμετέχει ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Μπάμπης Τσώκος, συντονίζοντας τις τοπικές δυνάμεις για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Πηγή: skai.gr

