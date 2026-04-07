Της Έλενας Γαλάρη

Νέα έρευνα για την υπόθεση των υποκλοπών θα διεξάγει ο Άρειος Πάγος. Με αφορμή την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα, η Εισαγγελία της Αθήνας στέλνει στο Ανώτατο Δικαστήριο το σκέλος της δικογραφίας που αφορά στο αδίκημα της κατασκοπείας τετελεσμένης και σε απόπειρα, όπως είχε συμβεί και με την πρώτη δικογραφία για τις υποκλοπές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστεί Αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που θα ερευνήσει αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες σε βάρος των τεσσάρων καταδικασθέντων, αλλά και κατά άλλων προσώπων.

Ξεχωριστή έρευνα για το αδίκημα της ψευδορκίας, θα διενεργήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, μετά την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη, ότι υπήρξε «αχυράνθρωπος» της Krikel κατ' εντολή του καταδικασμένου για την υπόθεση Γιάννη Λαβράνου, αλλά και άλλων προσώπων.

Πηγή: skai.gr

