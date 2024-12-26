Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν θέσει σε επιφυλακή τους τρεις δήμους της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας, ενώ από το βράδυ των Χριστουγέννων έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε γέφυρες διάβασης αλλά και ποτάμια.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λίμνης Μαντουδίου-Αγ.Αννας κ. Τσαπουρνιώτη «το νερό που έπεσε όλο το προηγούμενο 24ωρο ξεπέρασε κατά τόπους τα 200 χιλιοστά». Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις, χρειάστηκε να κλείσουν οι δρόμοι προληπτικά ιδιαίτερα στην περιοχή του Μαντουδίου καθώς οι χείμαρροι φούσκωσαν επικίνδυνα και οι ιρλανδικές διαβάσεις που υπάρχουν, δεν παρείχαν ασφάλεια για τα αυτοκίνητα.

Σιγά σιγά αποκαθίστανται τα προβλήματα σε αρκετά σημεία του επαρχιακού δικτύου από τα Ψαχνά και μέχρι τη βόρεια Εύβοια. Όμως, επειδή τα φαινόμενα θα συνεχιστούν οι Αρχές της περιοχής ζητούν από τους κατοίκους ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν να κινούνται κοντά σε ποτάμια.

Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια Στερεάς και οι δήμοι καθώς και η Πυροσβεστική μαζί με την Αστυνομία παρακολουθούν από πολύ κοντά την εξέλιξη των φαινομένων και παρεμβαίνουν είτε με μηχανήματα είτε διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Ήδη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο από Δρυμώνα προς Κερασιά-Όσιος Δαυΐδ καθώς έχει σημειωθεί υπερχείλιση του ποταμού στη θέση Πουρνάρι ενώ, έκτακτα μέτρα λαμβάνονται και στη θέση Κοκκάλια της Ιστιαίας καθώς και εκεί σημειώθηκε υπερχείλιση σε ποταμό.

Τέλος, σε νέο έκτακτο δελτίο η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Στερεάς σημειώνει πως θα συνεχιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές κατά τόπους στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά -κυρίως σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, για τον λόγο αυτό παραμένει σε επιφυλακή το προσωπικό και τα μηχανήματα ενώ, ενισχύονται οι δυνάμεις και με μισθωμένα μηχανήματα όπου είναι αναγκαίο.

