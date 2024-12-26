Ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, οπλοφορία-οπλοχρησία άσκησε ο Εισαγγελέας εναντίον του 14χρονου που συνελήφθη χθες το απόγευμα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 64χρονου.

Το γεγονός συνέβη χθες σε περιοχή του Πανοράματος Θεσσαλονίκης όταν μετά από διαπληκτισμό που είχε ο 64χρονος με την 16χρονη κόρη του, ο 14χρονος, που διατηρεί σχέσεις μαζί της, του επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντάς τον στην οσφυϊκή χώρα.

Ο 64χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Άγιος Λουκάς, όπου σήμερα ζήτησε να πάρει εξιτήριο, παρά τις συστάσεις των γιατρών να παραμείνει για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη, ενώ ο 14χρονος, ο οποίος κρατείται, παραπέμφθηκε στον Ανακριτή όπου ζήτησε και πήρε αναβολή προκειμένου να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

