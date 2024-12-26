Ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, οπλοφορία-οπλοχρησία άσκησε ο Εισαγγελέας εναντίον του 14χρονου που συνελήφθη χθες το απόγευμα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 64χρονου.
Το γεγονός συνέβη χθες σε περιοχή του Πανοράματος Θεσσαλονίκης όταν μετά από διαπληκτισμό που είχε ο 64χρονος με την 16χρονη κόρη του, ο 14χρονος, που διατηρεί σχέσεις μαζί της, του επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντάς τον στην οσφυϊκή χώρα.
Ο 64χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Άγιος Λουκάς, όπου σήμερα ζήτησε να πάρει εξιτήριο, παρά τις συστάσεις των γιατρών να παραμείνει για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη, ενώ ο 14χρονος, ο οποίος κρατείται, παραπέμφθηκε στον Ανακριτή όπου ζήτησε και πήρε αναβολή προκειμένου να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.