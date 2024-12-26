Συγκεκριμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν σε Ξάνθη και Ροδόπη, από σήμερα το πρωί, με αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης, του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου και του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Ξάνθης - Πόρτο Λάγους- Κομοτηνής.

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ως ακολούθως:

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης:

Στη δημοτική και δασική οδό Καλλιθέας Σταυρούπολης - Δασικού Χωριού, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης - παγετού, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης:

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί, λόγω αυξημένου όγκου υδάτων, στις ιρλανδικές διαβάσεις Μωσαϊκού, Ιμέρου, Αετοκορυφής, Λοφαρίου, Κοσμίου, Μεσοχωρίου, Ηφαίστου και Αρριανών.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συστήνει στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας, ενώ παράλληλα στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα - διακοπές κυκλοφορίας - χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας.

