Πλημμύρες στην Εύβοια από την έντονη βροχόπτωση - Προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης

Έντονη βροχόπτωση προκαλεί προβλήματα στη Δημοτική Ενότητα Κύμης, στην Εύβοια

Εύβοια

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η νέα κακοκαιρία που πλήττει την Εύβοια.

Το μεσημέρι των Χριστουγέννων πλημμύρισαν δρόμοι στο χωριό Μαλετιάνοι της Δημοτικής Ενότητας Κύμης από την έντονη βροχόπτωση ενώ προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία και στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

ευβοια

Στο σημείο, όπως γράφει το evima έφτασε μπουλντόζα και ξεμπλόκαρε έναν αγωγό που έστελνε μεγάλες ποσότητες νερού στον δρόμο.   

Η βροχόπτωση συνεχίζεται στην περιοχή της Κύμης και τα συνεργεία του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν τυχόν άλλα προβλήματα.

