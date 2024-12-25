Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η νέα κακοκαιρία που πλήττει την Εύβοια.

Το μεσημέρι των Χριστουγέννων πλημμύρισαν δρόμοι στο χωριό Μαλετιάνοι της Δημοτικής Ενότητας Κύμης από την έντονη βροχόπτωση ενώ προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία και στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Στο σημείο, όπως γράφει το evima έφτασε μπουλντόζα και ξεμπλόκαρε έναν αγωγό που έστελνε μεγάλες ποσότητες νερού στον δρόμο.

Η βροχόπτωση συνεχίζεται στην περιοχή της Κύμης και τα συνεργεία του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν τυχόν άλλα προβλήματα.

