Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η νέα κακοκαιρία που πλήττει την Εύβοια.
Το μεσημέρι των Χριστουγέννων πλημμύρισαν δρόμοι στο χωριό Μαλετιάνοι της Δημοτικής Ενότητας Κύμης από την έντονη βροχόπτωση ενώ προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία και στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.
Στο σημείο, όπως γράφει το evima έφτασε μπουλντόζα και ξεμπλόκαρε έναν αγωγό που έστελνε μεγάλες ποσότητες νερού στον δρόμο.
Η βροχόπτωση συνεχίζεται στην περιοχή της Κύμης και τα συνεργεία του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν τυχόν άλλα προβλήματα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.