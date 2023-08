Οι φωτιές σε Έβρο και Ροδόπη μέσα από τον φακό του Associated Press Ελλάδα 12:37, 23.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες της καταστροφής