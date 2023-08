Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη περιοχή της Φυλής Ελλάδα 12:37, 23.08.2023 linkedin

Διακόπηκε η κυκλοφορία στην λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του «Ermitaz Hall» προς Πάρνηθα και στην λεωφόρο Φυλής και Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Κλειστών» Φυλής