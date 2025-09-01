Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Στις φλόγες τυλίχθηκε νταλίκα (video)

Σοκαριστικές στιγμές έζησαν το απόγευμα της Δευτέρας εποχούμενοι στην Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, όταν νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες υπό άγνωστες συνθήκες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν η νταλίκα συγκρούστηκε μετωπικά, με άλλο όχημα, με συνέπεια τον τραυματισμό του οδηγού της νταλίκας.

Η Εθνική Οδός είναι κλειστή στο ύψος της Κακιάς Σκάλας και στα δύο ρεύματα, με εκατοντάδες αυτοκίνητα ακινητοποιημένα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ με τις αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

1-9-2025 ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ: 1) Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΔΕΞΙΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, 2) ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΙΝΕΤΤΑΣ, ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ.

