Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Αθηνών-Κορίνθου - Ένας τραυματίας - Δείτε βίντεο

Κλειστή η Εθνική Οδός στο ύψος της Κακιάς Σκάλας και στα δύο ρεύματα - Αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

UPDATE: 20:29
Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Στις φλόγες τυλίχθηκε νταλίκα (video)

Σοκαριστικές στιγμές έζησαν το απόγευμα της Δευτέρας εποχούμενοι στην Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, όταν νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες υπό άγνωστες συνθήκες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν η νταλίκα συγκρούστηκε μετωπικά, με άλλο όχημα, με συνέπεια τον τραυματισμό του οδηγού της νταλίκας. 

Η Εθνική Οδός είναι κλειστή στο ύψος της Κακιάς Σκάλας και στα δύο ρεύματα, με εκατοντάδες αυτοκίνητα ακινητοποιημένα. 

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ με τις αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

1-9-2025 ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ: 1) Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΔΕΞΙΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, 2) ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΙΝΕΤΤΑΣ, ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ.

Πηγή: korinthostv.gr

