Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα ενώ στο ρεύμα προς Κόρινθο από τις δύο δεξιές λωρίδες.

Αστυνομία

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο 43ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα.


Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα ενώ στο ρεύμα προς Κόρινθο η κίνηση διεξάγεται από τις δύο δεξιές λωρίδες.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ένα φορτηγό ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε και βγήκε μόνος του από το όχημα με ελαφρά τραύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κυκλοφορία Εθνική Αθηνών-Κορίνθου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark