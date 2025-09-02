Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο 43ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα ενώ στο ρεύμα προς Κόρινθο η κίνηση διεξάγεται από τις δύο δεξιές λωρίδες.
Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ένα φορτηγό ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε και βγήκε μόνος του από το όχημα με ελαφρά τραύματα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.