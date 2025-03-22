Σοβαρές καταγγελίες για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο Ελληνικού κάνουν οι εργαζόμενοι μετά το ατύχημα που υπέστη συνάδελφός τους, που έπεσε από ύψος 9 μέτρων χθες Παρασκευή.

«Δεν θα σκοτωθούμε εμείς για τα χρονοδιαγράμματά τους. Απέναντι στους χώρους δουλειάς κάτεργα και στα καθημερινά «Τέμπη» που ζούμε, απαντάμε με απεργία τη Δευτέρα 24 Μάρτη σε όλα τα εργοτάξια και το έργο του Ελληνικού», τονίζουν οι εργαζόμενοι.

Το Σωματείο Εργαζομένων «καταγγέλλει ότι «ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό τραυματισμού εργαζόμενου σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 21 Μάρτη όταν 57χρονος οικοδόμος, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε από ύψος περίπου 9 μέτρων, ενώ εκτελούσε εργασίες μέσα σε φρεάτιο ασανσέρ στο εργοτάξιο του Ελληνικού. Ο οικοδόμος μεταφέρθηκε στο Τζάννειο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε χτύπημα στο κεφάλι και τη μέση, χωρίς όμως να είχε διευκρινιστεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του. 'Αμεση ήταν η αντίδραση του Σωματείου Εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού, παίρνοντας απόφαση για 24ωρη απεργία τη Δευτέρα 24 Μάρτη».

Σε δηλώσεις του ο Βάλσαμος Συρίγος, πρόεδρος του Σωματείου και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας σημείωσε πως «ο εργαζόμενος δούλευε μέσα σε ένα φρεάτιο χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας, χωρίς ζώνη ασφαλείας, χωρίς την ανάλογη σκαλωσιά. Δούλευε για να ξεκαλουπώσει, με αποτέλεσμα να φύγει στο κενό και να πέσει 3 ορόφους κάτω, 9 μέτρα συνολικά. Είναι ένα από τα πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν. Πριν τρεις μέρες σε εργολαβία πήρε ο αέρας τις σκαλωσιές. Επιβεβαιώνεται ότι οι χώροι έχουν γίνει Τέμπη. Απαντάμε άμεσα με 24ωρη απεργία».

Σήμερα το Σωματείο πραγματοποίησε κινητοποίηση σήμερα στο έργο του Ελληνικού, ενόψει της απεργίας τη Δευτέρα 24 Μάρτη και συγκέντρωση στις 9 π.μ. μπροστά από το εργοτάξιο της Redex(δίπλα από το Rivera Tower)

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

Να ληφθούν τώρα όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Ουσιαστικός έλεγχος της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους σε όλες τις εταιρείες στο έργο.

Ουσιαστική εκπαίδευση όλου του προσωπικού.

Εγκεκριμένες σκαλωσιές σε όλο το έργο.

Απαιτούμε την εφαρμογή της ΣΣΕ της Ομοσπονδίας μας, τήρηση του ωραρίου και του 5νθημέρου σε όλες τις εταιρείες και τους εργολάβους του εργοταξίου.

Να εξασφαλιστεί άμεσα η παρουσία μονάδας ΕΚΑΒ στον χώρο στελεχωμένη με υγειονομικούς για όσο διαρκεί το έργο, όπως έχει δεσμευτεί η Lamda εδώ και ένα χρόνο».

