Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Αμοργό στις 15:02 , σε απόσταση 227 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 10 χλμ. νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

