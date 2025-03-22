Λογαριασμός
Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Αρκεσίνη Αμοργού

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 10 χλμ. νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού

seismos

Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Αμοργό στις 15:02 , σε απόσταση 227 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας. 

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 10 χλμ. νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Σεισμός Αμοργός ρίχτερ Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
