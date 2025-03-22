Σε απεργία προχωρούν τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων στο εργοτάξιο, ένας 57χρονος οικοδόμος εκτελούσε εργασίες σε φρεάτιο ασανσέρ όταν ξαφνικά έπεσε στο κενό από ύψος 9 μέτρων, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, τη μέση και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Ο Βάλσαμος Συρίγος, πρόεδρος του Σωματείου και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, δήλωσε στον «902» πως ο εργαζόμενος δούλευε μέσα σε ένα φρεάτιο «χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας, χωρίς ζώνη ασφαλείας, χωρίς την ανάλογη σκαλωσιά. Δούλευε για να ξεκαλουπώσει, με αποτέλεσμα να φύγει στο κενό και να πέσει 3 ορόφους κάτω, 9 μέτρα συνολικά. Είναι ένα από τα πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν. Πριν τρεις μέρες σε εργολαβία πήρε ο αέρας τις σκαλωσιές. Επιβεβαιώνεται ότι οι χώροι έχουν γίνει Τέμπη».

Ο πρόεδρος σημείωσε ότι οι εργαζόμενοι θα απαντήσουν με 24ωρη απεργία διεκδικώντας «εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα ασφάλειας. Να δοθούν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους, να υπάρχουν εγκεκριμένες σκαλωσιές παντού, να υπάρχει στον χώρο ασθενοφόρο, όπως έχει υποσχεθεί η εταιρεία και δεν έχει γίνει, με αποτέλεσμα όποτε κάποιος τραυματιστεί, να κάνει πάνω από μία ώρα να πάει στο νοσοκομείο. Να εφαρμοστεί η σύμβαση που υπέγραψε η Ομοσπονδία Οικοδόμων».

Οι εργαζόμενοι, πιο αναλυτικά, διεκδικούν:

Να ληφθούν όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Ουσιαστικός έλεγχος της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους σε όλες τις εταιρείες στο έργο. Ουσιαστική εκπαίδευση όλου του προσωπικού. Εγκεκριμένες σκαλωσιές σε όλο το έργο.

Εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης της ομοσπονδίας μας, τήρηση του ωραρίου και του 5νθημερου σε όλες τις εταιρείες και τους εργολάβους του εργοταξίου.

Να εξασφαλιστεί άμεσα η παρουσία μονάδας ΕΚΑΒ στον χώρο στελεχωμένη με υγειονομικούς για όσο διαρκεί το έργο, όπως έχει δεσμευτεί η LAMDA εδώ και ένα χρόνο.

