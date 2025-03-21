Λογαριασμός
Σοβαρός τραυματισμός 55χρονου εργάτη στο εργοτάξιο του Ελληνικού - Έπεσε σε φρεάτιο 10 μέτρων

Ο άτυχος εργάτης απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια συναδέλφων του, αστυνομικών και διασωστών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο

ατύχημα

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί στο εργοτάξιο του Ελληνικού, επί της Λ. Ποσειδώνος 18.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το σοβαρό ατύχημα συνέβη -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες-  όταν ο ένας 55χρονος εργάτης έπεσε στο κενό σε φρεάτιο ανελκυστήρα και σε βάθος 10 μέτρων με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο άτυχος εργάτης απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια συναδέλφων του, αστυνομικών και διασωστών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

