Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί στο εργοτάξιο του Ελληνικού, επί της Λ. Ποσειδώνος 18.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το σοβαρό ατύχημα συνέβη -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- όταν ο ένας 55χρονος εργάτης έπεσε στο κενό σε φρεάτιο ανελκυστήρα και σε βάθος 10 μέτρων με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο άτυχος εργάτης απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια συναδέλφων του, αστυνομικών και διασωστών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

