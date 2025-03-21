Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί στο εργοτάξιο του Ελληνικού, επί της Λ. Ποσειδώνος 18.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ το σοβαρό ατύχημα συνέβη -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- όταν ο ένας 55χρονος εργάτης έπεσε στο κενό σε φρεάτιο ανελκυστήρα και σε βάθος 10 μέτρων με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.
Ο άτυχος εργάτης απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια συναδέλφων του, αστυνομικών και διασωστών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
