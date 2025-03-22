Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

«Εύγε Μανόλο! Για ακόμα μια φορά σε μεγάλη διοργάνωση πέταξες ψηλά. Το ασημένιο μετάλλιο που κέρδισες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, σε συνδυασμό με το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχες, μας κάνει όλους υπερήφανους και γίνεται πηγή έμπνευσης για τους νέους αθλητές» ανέφερε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε:

«Εύχομαι να χαρείς με την καρδιά σου τη σπουδαία διάκριση και να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι με την ίδια εργατικότητα και αποφασιστικότητα που σε έφερε μέχρι εδώ. Ανυπομονούμε ήδη για τους μελλοντικούς σου θριάμβους!»

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Πηγή: skai.gr

