Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του.

«Ο αθλητής που δεν σταματά να μας κάνει υπερήφανους!» αναφέρει και προσθέτει: «Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή που σήμερα έγραψε ιστορία, καθώς πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ κατακτώντας και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Κίνα».

Ο αθλητής που δεν σταματά να μας κάνει υπερήφανους! Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή που σήμερα έγραψε ιστορία καθώς πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ κατακτώντας και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Κίνα. 🇬🇷 @FlyManoloFly — Nikos Androulakis (@androulakisnick) March 22, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.