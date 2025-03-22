Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγχαρητήρια Ανδρουλάκη στον Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο: «Ο αθλητής δεν σταματά να μας κάνει υπερήφανους!»

Ανάρτηση Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την επιτυχία του Εμμανουήλ Καραλή

Ανδρουλάκης

Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή  για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του.

«Ο αθλητής που δεν σταματά να μας κάνει υπερήφανους!» αναφέρει και προσθέτει: «Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή που σήμερα έγραψε ιστορία, καθώς πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ κατακτώντας και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Κίνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης Εμμανουήλ Καραλής Πολιτική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark