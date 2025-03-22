Το Σάββατο 3 Μαΐου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και την Παρασκευή 2 Μαΐου 2025, θα διενεργηθεί η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) και για την απόδοση του αριθμού προτεραιότητας για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στην περίπτωση εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία.

Στην περίπτωση διασυνδεδεμένων Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.), οι απόφοιτοι του Πρότυπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Αν στην Α΄ τάξη των διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Στα μη διασυνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια, το σύνολο των θέσεων της Α΄ τάξης του Λυκείου καλύπτεται με εξετάσεις (δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων).

Οι υποψήφιοι/ιες μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε τρία γνωστικά αντικείμενα, γλώσσα και μαθηματικά (σε κοινές ερωτήσεις με τους υποψηφίους για τα Πρότυπα Σχολεία, κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης εξέτασης) και Θρησκευτικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους των ως άνω σχολείων.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα κληθούν με πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα:

Α) σχετικά με το δίκτυο των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/

Β) για τις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών-Μίτος (για τα Πρότυπα ΕΔΩ και για τα Πειραματικά ΕΔΩ.)

Υπενθυμίζεται ότι στο σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/gepo-menu-m/dieythynsi-thriskeftikis-ekpaidefsis-kai-diathriskeftikon-sxeseon/tmima-ekklisiastikis-ekpaidefsis-kai-thriskeftikis-agogis/ekklisiastika-sxoleia/eisagogi-mathiton-mathitrion-sta-ekklisiastika-sxoleia βρίσκεται ο πίνακας με τα Εκκλησιαστικά Σχολεία και ο αριθμός των εισακτέων τους και στον παρακάτω σύνδεσμο, στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/ βρίσκεται ο πίνακας με τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

