Παράταση έως 31 Μαρτίου για τις εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

Παράταση δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στις εγγραφές για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.
Η παράταση είναι έως τις 31 Μαρτίου 2025 για εγγραφές στο σχολικό έτος 2025-26.
Οι διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους και οι διευθυντές/ντριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων, να μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων.
