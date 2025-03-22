Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε υπαίθριο χώρο στην Κρήτη.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Κουνάβοι του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

