Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε υπαίθριο χώρο στην Κρήτη

Στον δήμο Αρχανών - Αστερουσίων Κρήτης - Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα

UPDATE: 15:49
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε υπαίθριο χώρο στην Κρήτη.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Κουνάβοι του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

