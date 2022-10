Έρευνα για αρχαιοκαπηλία σχετικά με τα 161 αντικείμενα της «Συλλογής Στερν» ζητούν οι αρχαιολόγοι

Στην Εισαγγελέα Προστασίας Περιβάλλοντος (αρμόδια και για θέματα αρχαιοκαπηλίας) της Εισαγγελίας Αθηνών, προσέφυγαν ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) και ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ), ζητώντας έρευνα για την προέλευση των 161 αντικειμένων της «Συλλογής Στερν», των κυκλαδικών αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε Ίδρυμα με έδρα το Ντέλαγουερ των ΗΠΑ και θα παραχωρηθούν στο ΜΕΤ της Νέας Υόρκης για 50 χρόνια.

Μετά από συμφωνία με το ελληνικό κράτος, καποια από αυτά θα έρχονται κατά διαστήματα στην Ελλάδα και θα εκτίθενται στο ιδιωτικό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή στην Ελλάδα.

One of the world’s most significant privately assembled collections of Cycladic antiquities will be going on display at the Met Museum, part of a novel arrangement that includes an acknowledgment that it belongs to the Greek state. https://t.co/dwv53ApaP6