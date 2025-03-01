Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον Μανώλη Λιδάκη

Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε το γνωστό καλλιτέχνη Μανώλη Λιδάκη που πέθανε στις 26 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από τα γενέθλιά του, σκορπώντας θλίψη στην οικογένεια του, τους φίλους του, τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν από το έργο του.

Τα αδέρφια του, συγγενείς και φίλοι, τοπικοί φορείς, καλλιτέχνες αλλά και πλήθος κόσμου θέλησαν να του πουν το στερνό αντίο, στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο που τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία.

Έξω από τον ναό, μετά το πέρας της τελετής, με όργανα στα χέρια τους, μουσικοί και κόσμος τον αποχαιρέτησαν με ήχους από τα τραγούδια που ερμήνευσε, αναφέροντας ότι η ζεστή και βαθιά φωνή του, όπως και τα τραγούδια που, θα τον διατηρούν για πάντα ζωντανό στις μνήμες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

