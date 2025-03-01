Στις φλόγες 4 φορτηγά σε parking στα Γιαννιτσά

Στις φλόγες τυλίχτηκαν το μεσημέρι τέσσερα ΙΧ φορτηγά οχήματα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στα Γιαννιτσά της Πέλλας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 12:05 προκάλεσε σοβαρότατες υλικές ζημιές στα φορτηγά με επικαθήμενα μεταφοράς υγρού τσιμέντου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 8 υδροφόρες.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

