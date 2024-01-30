Στο νοσοκομείο παραμένει η 19χρονη που έπεσε με τον φίλο της σε τρύπα το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Η νεαρή περιγράφει στην ΕΡΤ όσα έζησε το επίμαχο βράδυ. Η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη μετά και την διαταχθείσα εισαγγελική παρέμβαση.

Το βράδυ του Σαββάτου, ενώ διέσχιζε με τον φίλο της, τη στοά του Μπιτ Παζάρ στη Θεσσαλονίκη, το έδαφος υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο, σε τρύπα τριών μέτρων.

«Απλά περπατούσαμε και το έδαφος υποχώρησε… και πέσαμε. Με πλάκωσαν πέτρες στο κεφάλι και το σώμα. Το παιδί προσπαθούσε να με συνεφέρει, γιατί έχασα τις αισθήσεις μου όταν έπεσα. Κρεμόταν ένας τοίχος από πάνω μας και θα έπεφτε στα κεφάλια μας… Μας έφερε μία σκάλα ένας μαγαζάτορας… από τον φόβο και την αδρεναλίνη, παρότι είχα σπασμένο πόδι κατάφερα να ανέβω. Στη συνέχεια μεταφερθήκαμε στο νοσοκομείο. Ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία. Ψυχολογικά δεν είμαι καλά… Κλαίω και δεν είμαι καλά. Θα κινηθούμε νομικά κατά παντός υπευθύνου», όπως αναφέρει.

Η νεαρή κοπέλα φέρει κατάγματα και σπασμένο πόδι. Ο τραυματισμός των δύο νεαρών φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των κτηριακών εγκαταστάσεων στο Μπιτ Παζάρ.

Την ιδία στιγμή, έχει διαταχθεί από την εισαγγελία προκαταρκτική εξέταση για το ατύχημα και τις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος.

Πηγή: Thestival.gr

