Πολάκης: Εικόνες ντροπής κατά τη μεταφορά ασθενών εντός του Νοσοκομείου Σωτηρία

Για «εικόνες ντροπής» στο νοσοκομείο Σωτηρία κάνει λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, παρουσιάζοντας βίντεο με τη μεταφορα ασθενή από ασθενοφόρο, μέσα στη βροχή, ενώ και το εσωτερικό του ασθενοφόρου βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Πολάκη:

Στις 16/12/2023, με ανάρτησή μου ανέδειξα την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ασθενοφόρο με το οποίο μεταφέρονται εντός του νοσοκομείου Σωτηρία οι ασθενείς-από τα ΤΕΠ στις κλινικές ή από τις κλινικές για εξετάσεις (φωτ. 1,2,3,4).

Στις 16/01/2024, επανήλθα με νέα ανάρτηση καθώς ένα μήνα μετά τίποτα δεν είχε αλλάξει. Από τα 3 ασθενοφόρα, τα 2 παρέμεναν σταθερά εκτός λειτουργίας, ενώ το 3ο εξακολουθούσε να λειτουργεί στην ίδια τραγική κατάσταση.

Σήμερα, μέσω του video που έδωσα στη δημοσιότητα (https://vm.tiktok.com/ZGehSRRfR/), ο κάθε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες εξακολουθούν να μεταφέρονται οι ασθενείς στο Σωτηρία: οι χώροι που προσεγγίζει το ασθενοφόρο δεν διαθέτουν στέγαστρο προστασίας από τη βροχή ενώ ο ασθενής κουκουλώνεται με νάιλον για τη μεταφορά του με το υπό κατάρρευση ασθενοφόρο, το οποίο δεν διαθέτει καν θέρμανση στην καμπίνα ασθενή!

Ενάμιση μήνα μετά την πρώτη ανάρτηση, οι ασθενείς εξακολουθούν να μεταφέρονται εντός του νοσοκομείου σε συνθήκες που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια τους και οι οποίες προσβάλουν όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και κάθε Έλληνα φορολογούμενο πολίτη.

Το Υπουργείο Υγείας και ο κ. Άδωνις προσωπικά, δεν δικαιούνται να ισχυριστούν ότι δεν ήξεραν, γνώριζαν και αδιαφόρησαν.

Φαίνεται πως, άλλες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του εκλεκτού της στο ΥΥ, κ. Γεωργιάδη: η παραχώρηση κερδοφόρων υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα και η επιστροφή των εργολάβων στα νοσοκομεία. Δυστυχώς για τον Έλληνα πολίτη, η ολοκλήρωση του σχεδίου προϋποθέτει τη συνεχή υποβάθμιση του ΕΣΥ.

Πηγή: skai.gr

