Ανάρτηση του ισραηλινού ΥΠΕΞ: «Από την Ελλάδα έως την Κύπρο αποκαλύπτονται δίκτυα της Χαμάς»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αναφέρθηκε στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, σχολιάζοντας ότι «από την Ελλάδα έως την Κύπρο οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος».

Στον λογαριασμό του στο Χ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αναδημοσίευσε δημοσίευμα του Associated Press σχετικά με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος ερευνάται από τις ελληνικές αρχές για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.

From Greece to Cyprus, authorities continue uncovering Hamas-linked terror activity on European soil:https://t.co/PWzMYf09U2 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 7, 2026

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα, μέλη της Χαμάς, που συνελήφθησαν πριν από πέντε μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος έχει γεννηθεί στη Γάζα όπου ζει η οικογένεια του, η γυναικά και τα δύο παιδιά του. Στην πορεία κατά τις ίδιες πληροφορίες στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς και μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο εκπαιδευτήκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στην Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών με απλά χημικά που βρίσκονται στο εμπόριο. Ο άνθρωπος που τους εκπαίδευσε φέρεται και ως κεντρικός χειριστής τους.

Ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα το τέλος του καλοκαιριού του 2023 για να εργαστεί, και είχε λάβει πολιτικό άσυλο, που του επέτρεπε να κινείται νόμιμα στην Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα νοίκιαζε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια ενώ πρόσφατα μετέβη στον 'Αγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ο 37χρονος είχε μπει στο στόχαστρο των Αρχών τις τελευταίες 15 μέρες καθώς είχε επικοινωνία με τον έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο. Επίσης κατά τις ίδιες πηγές διαπιστώθηκε ότι είχε αρχίσει να αναζητά χημικές ουσίες στο διαδίκτυο με τις οποίες μπορούσε να κατασκευάσει εκρηκτικό μηχανισμό.

Μετά και την σύλληψη και των δυο στην Κύπρο, όπου επιβεβαιώθηκε ο ρόλος τους, αποφασίστηκε από την ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική η σύλληψη του 37χρονου καθώς θεωρήθηκε βέβαιο ότι ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα σε ισραηλινό στόχο, πιθανόν κρουαζιερόπλοιο, σε χώρα της Ευρώπης.



Πηγή: skai.gr

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