Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση από αγνώστους σε αστυνομικούς έξω από τη Νομική - Μολότοφ στα Εξάρχεια

Επίθεση τη νύχτα από αγνώστους. Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 18 προσαγωγές.

ΜΑΤ

Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολοτόφ περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή των οδών Διδότου και Χαριλάου Τρικούπη, σχεδόν έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, με συνέπεια να πιάσει φωτιά ένα σταθμεύμενο όχημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγη ώρα αργότερα ομάδα αγνώστων εμφανίστηκε ξαφνικά στη Νομική Σχολή, όπου υπήρχαν άντρες των ΜΑΤ, οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση, καθώς οι άγνωστοι τους πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και καρέκλες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν τραυματισθεί ελαφρά τρεις αστυνομικοί.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 28 προσαγωγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Επίθεση Εξάρχεια μολότοφ Νομική
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark