Επίθεση από αγνώστους σε αστυνομικούς έξω από τη Νομική - Μολότοφ στα Εξάρχεια

Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολοτόφ περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή των οδών Διδότου και Χαριλάου Τρικούπη, σχεδόν έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, με συνέπεια να πιάσει φωτιά ένα σταθμεύμενο όχημα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη στο δήμο Αθηναίων. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 17, 2025
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγη ώρα αργότερα ομάδα αγνώστων εμφανίστηκε ξαφνικά στη Νομική Σχολή, όπου υπήρχαν άντρες των ΜΑΤ, οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση, καθώς οι άγνωστοι τους πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και καρέκλες.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν τραυματισθεί ελαφρά τρεις αστυνομικοί.
Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 28 προσαγωγές.
- Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου απομάκρυνε τα θραύσματα του αντιγράφου της τοιχογραφίας των Δελφινιών στην Κνωσσό
- Δολοφονικό χτύπημα στα Άνω Λιόσια: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπει η ΕΛΑΣ - Το προφίλ του 42χρονου «Body Builder»
- Φωτογραφίες της Νομικής «πριν και μετά» την αποκατάσταση - Ζαχαράκη: «Το ζητούμενο είναι η αλλαγή υποδείγματος και κουλτούρας»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.