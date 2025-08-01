Μ. Γραφάκος: Ο Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής έλαβε πιστοποίηση από τη ΡΑΑΕΥ - Μια νέα εποχή για την Ελλάδα

Την πιστοποίηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ως Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής, ανακοίνωσε χθες η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, Μανώλης Γραφάκος, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων στην πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Γραφάκο, *«αυτό έγινε δυνατό μετά από σοβαρή συνεργασία που είχαμε με τον Φορέα και τον πρόεδρό του, Χαράλαμπο Σιάτρα, αλλά κυρίως μετά τη γενναία κίνηση της κυβέρνησης να συμβάλει στη ρύθμιση και αντιμετώπιση των συσσωρευμένων οικονομικών υποχρεώσεων του Φορέα. Καταλυτική ήταν και η συμβολή του περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, στην αλλαγή σελίδας του ΕΔΣΝΑ, αλλαγή που σήμερα επιβεβαιώνεται με τον πλέον εμφαντικό τρόπο».*

Ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας στην διαχείριση αποβλήτων

Η πρόσφατη πιστοποίηση του ΕΔΣΝΑ φέρνει τη χώρα ένα βήμα πιο κοντά στην πλήρη οργάνωση του εθνικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας, *«με την πιστοποίηση του ΕΔΣΝΑ, η χώρα μας έχει 13 ΦΟΔΣΑ πιστοποιημένους (από τους 14), με τον 14ο να αναμένεται να λάβει τη σχετική πιστοποίηση μέχρι τον Σεπτέμβριο».* Αυτή η εξέλιξη σημαίνει πως οι ΦΟΔΣΑ πλέον αποκτούν την *«επαρκή ικανότητα να διαχειριστούν τους πόρους του ΕΣΠΑ που προορίζονται για τη διαχείριση των αποβλήτων, πόρους που θα βοηθήσουν την πατρίδα μας να αποκτήσει, στο σύνολο της χώρας, όλες τις αναγκαίες υποδομές συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων».*

Νέα εποχή στη διαχείριση αποβλήτων

Ο κ. Γραφάκος τόνισε επίσης ότι *«παραλάβαμε το 2019 μία χώρα με πάνω από 80 φορείς που θεωρητικά μπορούσαν να διαχειρίζονται πόρους του ΕΣΠΑ για τα απόβλητα. Στην πράξη, όμως, πάνω από 70 από αυτούς ήταν αδύναμοι να ανταπεξέλθουν στον ρόλο αυτόν, δεν είχαν την τεχνική και οικονομική επάρκεια. Σήμερα, έξι χρόνια μετά, έχουμε 14 ΦΟΔΣΑ με επάρκεια, καλά στελεχωμένους, με αξιόλογο ποιοτικά προσωπικό, με ισχύ να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις στη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς επίσης και να συνδράμουν τους δήμους και στη συλλογή. Με μεθοδικότητα, και κυρίως με επίμονη δουλειά, η Ελλάδα αλλάζει σελίδα στη διαχείριση των αποβλήτων».*

Η επίτευξη αυτών των στόχων σηματοδοτεί την είσοδο σε μια περίοδο όπου η περιβαλλοντική διαχείριση αποκτά χαρακτηριστικά σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής, με άμεσο όφελος για το περιβάλλον, την υγεία των πολιτών και την αναπτυξιακή πορεία των τοπικών κοινωνιών.

