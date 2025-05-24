Επίσκεψη αρχηγού ΓΕΣ στην περιοχή ευθύνης του Γ’ και Δ’ Σώματος Στρατού

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον διοικητή της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο, τον διοικητή του Γ΄ Σώματος Στρατού «Μέγας Αλέξανδρος» αντιστράτηγο Αθανάσιο Γαρίνη και τον διοικητή του Δ' Σώματος Στρατού «Θράκη» αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, πραγματοποίησε στις 20 και 21 Μαΐου, επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης του Γ' και Δ' Σώματος Στρατού.

Όπως ανακοινώθηκε, στις 20 Μαΐου 2025, ο αρχηγός ΓΕΣ επισκέφθηκε την έδρα του Δ' Σώματος Στρατού «Θράκη», της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας «Πίνδος» και της 29 Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού «Πόγραδετς».

Στις 21 Μαΐου, ο αρχηγός ΓΕΣ επισκέφθηκε την έδρα της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας «Μεραρχία Ιππικού Μακεδονία», της ΧΧV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας «2ο Σύνταγμα Ιππικού - Έφεσσος», μονάδες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή ευθύνης του Γ' Σώματος Στρατού.

Ο αρχηγός ΓΕΣ κατά τις επισκέψεις του, απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό, έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες και συνεχάρη το προσωπικό για το έργο το οποίο επιτελεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.