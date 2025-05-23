Έως τις 2 Ιουνίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις και το πρόγραμμα προστασία των μελισσοσμηνών

Έως τις 2 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις του προγράμματος προστασίας των μελισσοσμηνών και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 18.858.824 ευρώ, με τη δράση να συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το ελληνικό Δημόσιο, με ποσοστό 100%.

Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στη διεύθυνση: https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/

Η ενίσχυση χορηγείται για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους, με στόχο την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Σημειώνεται τέλος ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι μελισσοκόμοι είναι (6) εξαετούς διάρκειας. Το πρώτο έτος αφορά τη μετατροπή και τα επόμενα (5) πέντε έτη τη διατήρηση στη βιολογική μελισσοκομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

