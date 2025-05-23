Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Βέροιας απολογήθηκε ο 37χρονος αστυνομικός που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 16χρονο ρομά Κώστα Φραγκούλη, κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, τον Δεκέμβριο του 2022, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας, εξαιτίας του κινδύνου που, όπως είπε, διέτρεχαν οι συνάδελφοί του δικυκλιστές από την πορεία που ακολουθούσε το αγροτικό αυτοκίνητο με οδηγό το ανήλικο θύμα. Ο ίδιος υπεραμύνθηκε των ενεργειών του, υπό τις επικρατούσες συνθήκες, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι δύο διαδοχικές βολές που έριξε έγιναν με πρόθεση να πλήξει τα ελαστικά του οχήματος. Εξέφρασε δε τη λύπη του για το αποτέλεσμα των ενεργειών του, τονίζοντας ότι το περιστατικό αυτό θα τον συνοδεύει για ολόκληρη τη ζωή του.

Μικρής διάρκειας ένταση επικράτησε στη δικαστική αίθουσα, όταν παρενέβη στην απολογία ο πατέρας του 16χρονου και απευθυνόμενος προς τον 37χρονο κατηγορούμενο τον κάλεσε να πει την αλήθεια. Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 12 Ιουνίου με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, ο κατηγορούμενος αστυνομικός, με βαθμό αστυφύλακα, διώκεται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και για εκτέλεση παράνομων πυροβολισμών. Το κατηγορητήριο περιγράφει αναλυτικά το χρονικό της καταδίωξης, η οποία ξεκίνησε, όταν αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι το ανήλικο θύμα αποχώρησε με το αγροτικό αυτοκίνητο του πατέρα του, από βενζινάδικο, χωρίς να πληρώσει το ποσό των 20 ευρώ για τα καύσιμα που είχε βάλει.

Πηγή: skai.gr

