Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.
Ειδικότερα, πρόκειται για μια 48χρονη από τη Συρία, την οποία βρήκε στο υπόγειο διαμέρισμα που διέμεναν, ο 20χρονος γιος της, νεκρή στο κρεβάτι και ο χώρος ήταν άνω – κάτω. Ο ιατροδικαστής που πήγε στο σημείο είπε ότι ο θάνατός της πιθανόν να προήλθε από στραγγαλισμό.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν χωρισμένη και ότι είχε κάποιο σύντροφο. Η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη από μέσα.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.
- Έως τις 2 Ιουνίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις και το πρόγραμμα προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας
- Κατηγορούμενος αστυνομικός για τον θάνατο του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη: Ήμουν σε καθεστώς άμυνας
- Ίδρυμα Μπότση: Βραβεύτηκαν οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ Βασίλης Χιώτης, Παναγιώτης Λάμψιας, Γιάννης Σουλιώτης και Χρήστος Στρατουλάκος (Βίντεο)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.