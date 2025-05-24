Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια 48χρονη από τη Συρία, την οποία βρήκε στο υπόγειο διαμέρισμα που διέμεναν, ο 20χρονος γιος της, νεκρή στο κρεβάτι και ο χώρος ήταν άνω – κάτω. Ο ιατροδικαστής που πήγε στο σημείο είπε ότι ο θάνατός της πιθανόν να προήλθε από στραγγαλισμό.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν χωρισμένη και ότι είχε κάποιο σύντροφο. Η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη από μέσα.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Πηγή: skai.gr

