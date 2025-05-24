Λογαριασμός
Νεκρή εντοπίστηκε 48χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νέα Χαλκηδόνα - Υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια

Τη γυναίκα βρήκε νεκρή στο κρεβάτι, στο υπόγειο διαμέρισμα όπου διέμεναν, ο 20χρονος γιος της

ΕΚΑΒ

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια 48χρονη από τη Συρία, την οποία βρήκε στο υπόγειο διαμέρισμα που διέμεναν, ο 20χρονος γιος της, νεκρή στο κρεβάτι και ο χώρος ήταν άνω – κάτω. Ο ιατροδικαστής που πήγε στο σημείο είπε ότι ο θάνατός της πιθανόν να προήλθε από στραγγαλισμό.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν χωρισμένη και ότι είχε κάποιο σύντροφο. Η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη από μέσα.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

