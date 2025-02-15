Επιμένει ο Εγκέλαδος: Νέα σεισμική δόνηση 4,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις Κυκλάδες

Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες, καθώς αλλεπάλληλες ασθενείς σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν για ένα ακόμη βράδυ στην περιοχή.

Ένας ακόμη σεισμός της τάξης των 4,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και στην Αμοργό.

Ειδικότερα, ο σεισμός σημειώθηκε στις 05:37 τα ξημερώματα του Σαββάτου και είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 11,5 χιλιόμετρα.

Η αμέσως προηγούμενη σεισμική δόνηση της τάξης των 4 βαθμών, σημειώθηκε στις 10.18 το βράδυ της Παρασκευής, και είχε μέγεθος 4.1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρό της εντοπίστηκε στο ίδιο ακριβώς σημείο με τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.