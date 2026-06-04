Ενισχύεται το Πυροσβεστικό Σώμα: Παρελήφθησαν 10 νέοι τράκτορες

Η τελετή παραλαβής δέκα (10) νέων τρακτόρων με επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα χαμηλής φόρτωσης για τη μεταφορά οχημάτων, τα οποία εντάσσονται στον επιχειρησιακό στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026, στις εγκαταστάσεις της 1ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.) στην Ελευσίνα, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελου Τουρνά.

Η προμήθεια των οχημάτων χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υλοποιείται μέσω του Εθνικού Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Τα νέα οχήματα προορίζονται να καλύψουν κρίσιμες ανάγκες μεταφοράς πυροσβεστικών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού σε ολόκληρη τη χώρα. Θα διατεθούν στις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της ηπειρωτικής Ελλάδας και στην Περιφερειακή Διοίκηση Κρήτης, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Οι τράκτορες διαθέτουν υψηλές επιδόσεις και αυξημένη ελκτική ικανότητα, ενώ τα επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα χαμηλής φόρτωσης έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά βαρέων πυροσβεστικών οχημάτων, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων και λοιπού επιχειρησιακού εξοπλισμού. Η δυνατότητα ασφαλούς και ταχείας μεταφοράς μέσων σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών.

Η συγκεκριμένη προμήθεια εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και την αποτελεσματικότερη προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε:

«Η σημερινή παραλαβή δέκα νέων φορτηγών μεταφοράς πυροσβεστικών οχημάτων αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και καλύπτει μια ουσιαστική επιχειρησιακή ανάγκη.

Στην Πολιτική Προστασία, η αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται μόνο από τα μέσα που επιχειρούν στο πεδίο. Εξαρτάται και από την ικανότητά μας να τα μεταφέρουμε γρήγορα, με ασφάλεια και στον κατάλληλο χρόνο εκεί όπου απαιτείται η παρουσία τους.

Οι νέοι τράκτορες με επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα θα δώσουν τη δυνατότητα ταχύτερης μεταφοράς πυροσβεστικών οχημάτων, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων και εξειδικευμένου εξοπλισμού σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την ευελιξία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού μας.

Η προμήθεια αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ”, το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Πρόκειται για μια συνολική και μακροπρόθεσμη προσπάθεια, με στόχο να αποκτήσει η Ελλάδα έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, αντάξιο των προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Μέσα από το “ΑΙΓΙΣ”, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πόρους του ΕΣΠΑ, προχωρά η σταδιακή ανανέωση των μέσων μας: νέα εναέρια μέσα, νέα οχήματα, σύγχρονα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, νέες τεχνολογικές δυνατότητες, εξειδικευμένος εξοπλισμός και μέσα επιτήρησης.

Οι δέκα τράκτορες που παραλαμβάνουμε σήμερα προσθέτουν μία ακόμη κρίσιμη δυνατότητα στο επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, ιδιαίτερα σε μια χώρα με μεγάλες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, ορεινές περιοχές, μεγάλες αποστάσεις και αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Η κλιματική κρίση δοκιμάζει τις αντοχές όλων των χωρών. Γι’ αυτό και η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι περιστασιακή. Χρειάζεται διαρκής επένδυση στην πρόληψη, στην ετοιμότητα, στο ανθρώπινο δυναμικό και στον εξοπλισμό.

Μεθοδικά, βήμα-βήμα, ενισχύουμε τις δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και συνολικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και να προστατεύουμε αποτελεσματικότερα την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας».

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ανέφερε: «Η παραλαβή των νέων ελκυστήρων με επικαθήμενα ημιρυμουλκούμενα αποτελεί μια ουσιαστική επιχειρησιακή αναβάθμιση για το Πυροσβεστικό Σώμα. Μέχρι σήμερα, η μεταφορά βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων βασιζόταν σε μέσα με αυξημένη καταπόνηση και περιορισμένες δυνατότητες κάλυψης των αναγκών σε πανελλαδικό επίπεδο. Με τα νέα οχήματα αποκτούμε τη δυνατότητα ταχείας και ασφαλούς μεταφοράς ερπυστριοφόρων μηχανημάτων και επιχειρησιακών μέσων, καθώς και άμεσης μετακίνησής τους προς τα συνεργεία για αποκατάσταση βλαβών. Η στρατηγική κατανομή τους στις Περιφερειακές Διοικήσεις της χώρας και στην Κρήτη ενισχύει την επιχειρησιακή αυτονομία των Υπηρεσιών μας, μεγιστοποιεί τη διαθεσιμότητα του στόλου και συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση του Πυροσβεστικού Σώματος, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική επένδυση στον εκσυγχρονισμό του Σώματος, με επίκεντρο την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την ασφάλεια του προσωπικού και την καλύτερη προστασία των πολιτών.»

Στην τελετή παρέστησαν ακόμη, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Αλέξανδρος Μαυραγάνης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Αστέριος Τσιούρβας, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Βικέντιος Μαρινάκης, ο Διοικητής της 1ης ΕΜΑΚ Αρχιπύραρχος Παναγιώτης Τσίκας, οι εκπρόσωποι της εταιρείας ΑΦΟΙ Σαρακακη κ. Γιάννης Παπαγεωργίου και κ. Βασίλης Δαμιανός και ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: skai.gr

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