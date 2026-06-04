Ένα μουσείο αφιερωμένο στη σταδιοδρομία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα πρόκειται να ανοίξει στο Σικάγο στις 19 Ιουνίου, την ημέρα της αμερικανικής εορτής Juneteenth που τιμά την απελευθέρωση του αφροαμερικανικού πληθυσμού από τη δουλεία το 1865.

Η έκθεση, η οποία στεγάζεται σ' ένα μεγάλο ουρανοξύστη από μπετόν, παρουσιάζει στάδια της ζωής του πολιτικού αυτού του Δημοκρατικού Κόμματος πριν και αφού έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ άλλων την επίπονη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης, την οποία πέρασε ο Ομπάμα και η οποία έγινε γνωστή ως Obamacare, και το φόνο του αρχηγού της Aλ-Κάιντα Οσάμα μπιν Λάντεν.

Οι διπλωματικές προσπάθειες του Ομπάμα προβάλλονται εν μέρει με την ομιλία του στην Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο με την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να περιηγηθούν σ' ένα αντίγραφο του Οβάλ Γραφείου σε πλήρη κλίμακα.

Ο Ομπάμα όρισε την κατεύθυνση που θα έχει το μουσείο και θέλει να επιθεωρήσει τα εκθέματα, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ο Μάικλ Στροτμάνις, στέλεχος του Ιδρύματος Ομπάμα.

«Όμως γενικά μιλώντας αφήνει τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους», πρόσθεσε.

Εκτός από το μουσείο, το συγκρότημα, το οποίο καλύπτει περίπου 78 στρέμματα, περιλαμβάνει επίσης ένα φόρουμ, μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τμήμα της δημόσιας βιβλιοθήκης της πόλης του Σικάγο.

Η επιλογή από τον Ομπάμα του Πάρκου Τζάκσον για το μουσείο δεν ήταν τυχαία. Η σύζυγός του, η Μισέλ, μεγάλωσε στο Σάουθ Σάιντ του Σικάγο, το ζευγάρι παντρεύτηκε εκεί και οι κόρες του, η Μαλία και η Σάσα, γεννήθηκαν επίσης εκεί. Ο Ομπάμα δίδαξε για 12 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και άρχισε στο Σάουθ Σάιντ την πολιτική σταδιοδρομία του, που τον οδήγησε να γίνει ο 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το ίδρυμα, το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια και χρηματοδοτήθηκε με δωρεές. Στους υποστηρικτές του σχεδίου περιλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και το ίδρυμα των δισεκατομμυριούχων Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Tribune, η ολοκλήρωση του μουσείου σχεδιαζόταν αρχικά για το 2020 ή το 2021. Εντούτοις επιθεωρήσεις από ομοσπονδιακές αρχές και μια αγωγή από ακτιβιστές για την προστασία του πάρκου καθυστέρησαν την έναρξη της οικοδόμησης κατά περίπου πέντε χρόνια.

Οι υπεύθυνοι του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα υπογραμμίζουν ότι το μνημείο αντανακλά τα ουσιαστικά μηνύματα της προεδρίας του (2010-218). «Είναι μια μόνιμη εστία για την ελπίδα», διαβεβαίωσε χωρίς περιστροφές η Βάλερι Τζάρετ, γενική διευθύντρια του Ιδρύματος Ομπάμα και πρώην στενή σύμβουλος του Ομπάμα στον Λευκό Οίκο.

Οι εντυπώσεις είναι μοιρασμένες: οι New York Times χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική του κτιρίου «ψυχρή και αποτρεπτική», ενώ η Washington Post κάνει λόγο για μια «ρωγμή στο χρόνο». Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν εκτιμά ούτε τον Ομπάμα ούτε τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, συνέκρινε από την πλευρά του το κτίριο με σκουπιδοτενεκέ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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