Συνεχίζεται, αν και με μικρότερη συχνότητα, η σεισμική ακολουθία στις Κυκλάδες, καθώς σημειώθηκε ένας ακόμα σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και στην Αμοργό.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:18 και είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 7,8 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.