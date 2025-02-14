Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:18 και είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού - Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 7,8 χιλιόμετρα

Σεισμός

Συνεχίζεται, αν και με μικρότερη συχνότητα, η σεισμική ακολουθία στις Κυκλάδες, καθώς σημειώθηκε ένας ακόμα σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και στην Αμοργό.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:18 και είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 7,8 χιλιόμετρα.

Σεισμός

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός Σαντορίνη Αμοργός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark